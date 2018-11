Brasil negocia compra de 800 mil tratamentos de Tamiflu O Brasil está negociando a compra de 800 mil tratamentos prontos de Tamiflu, medicamento que pode ser usado para tratar pacientes com a Influenza A (H1NI), a gripe suína. A compra faz parte da estratégia brasileira de preservar ao máximo a abertura de um lote do medicamento adquirido em 2006, em forma de pó, suficiente para fabricar 9 milhões de doses. "Se permanecerem fechados, os estoques duram até 2016", disse o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Gerson Penna. Foi ofertado ao Brasil um volume maior, mas o governo achou que o encomendado seria suficiente.