Brasil, no ''grupo da morte'' no Japão A seleção brasileira feminina de vôlei terá muito trabalho para conseguir título inédito no Campeonato Mundial, em outubro, no Japão. Ontem, em Tóquio, no sorteio das chaves o técnico José Roberto Guimarães ficou sabendo que seu time terá adversários difíceis desde a primeira fase. No Grupo B, com sede em Hamamatsu, vai jogar contra Itália, Holanda, Quênia, Porto Rico e República Checa.