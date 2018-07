Brasil ocupa 31ª posição em lista sobre alimentos

O ranking mostra que o Brasil se destaca em itens como compromisso com padrões nutricionais e programas para segurança alimentar. "O Brasil também teve alta pontuação nos seguintes quesitos: volatilidade da produção agrícola, proporção da população abaixo da linha da pobreza, tarifas de importação agrícola, consumo de alimentos como parte dos gastos domésticos, diversificação da dieta, fornecimento suficiente e acesso a financiamento agrícola", destacou a DuPont.

Na outra ponta, o Brasil apresentou baixa pontuação na questão da infraestrutura agrícola, principalmente no que diz respeito a portos e estradas, e no Produto Interno Bruto (PIB). O Brasil ainda obteve classificação moderada em aspectos como riscos de estabilidade política, qualidade de proteína, investimentos públicos em Pesquisa & Desenvolvimento na área agrícola e disponibilidade de micronutrientes.

De modo geral, o Brasil obteve classificação acima da média global em todas as categorias avaliadas (acessibilidade, disponibilidade, qualidade e segurança alimentar). Ainda assim, ficou atrás de países como Chile (26º), Arábia Saudita (28º), Rússia (29º) e México (30º). A liderança do ranking ficou com os Estados Unidos, seguido por Dinamarca e Noruega.