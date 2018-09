Brasil oferecerá ajuda a Cuba durante visita de Raúl Castro O Brasil oferecerá ajuda financeira a Cuba para projetos industriais, de energia e de infra-estrutura durante a visita que o presidente Raúl Castro fará ao país em dezembro, disse nesta quarta-feira o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia. "Nós discutiremos a fabricação de ônibus, construção de estradas, assim como investimentos em petróleo", disse Garcia à Reuters. O BNDES estuda formas de financiar projetos em Cuba, apesar da crise financeira global, acrescentou Garcia. "Sempre existe dinheiro para exportar serviços", disse Garcia, no Ministério das Relações Exteriores. Raúl Castro participará de uma cúpula América Latina-Caribe, em Salvador, no dia 16 de dezembro, e no dia seguinte visitará Brasília. "Ele está vindo, está confirmado", disse Garcia. O presidente cubano disse nesta quarta-feira que visitará a Venezuela em breve, no que seria sua primeira viagem internacional depois que recebeu o poder de seu irmão Fidel, em fevereiro. A Venezuela é a maior parceira comercial de Cuba. O presidente venezuelano, Hugo Chávez, que fornece petróleo barato a Cuba, disse na terça-feira que Raúl visitaria Caracas "nos próximos dias". (Reportagem de Raymond Colitt)