Brasil para inglês ver

"Exceto quando nossos clubes começaram a revelar pensando em exportar, o principal requisito da nossa formação sempre foi a qualidade do jogador.’’

Em outras palavras, formar jogadores fortes, pensando em exportação estragou revelações. Isso tem a ver com o hiato entre a geração de Kaká, 30 anos, e a de Neymar, 20. Não é à toa a seleção olímpica ser a principal, com as exceções do lateral Daniel Alves e do volante Ramires - Julio Cesar, Lúcio e Maicon perdem espaço até em seus clubes.

Muitas vezes, foi chavão batizar a Olimpíada como o único troféu ausente da galeria brasileira. Ninguém por aqui sonhava com a medalha de ouro quando os países da cortina de ferro levavam times profissionais. Nem era prioridade em 1984 e 1988, anos das duas medalhas de prata.

Em Los Angeles, a CBF convocou o time inteiro do Inter, reforçado por quatro jogadores. Em Seul, a Olimpíada revelou a base do tetra, seis anos depois. Romário, Jorginho, Taffarel, Dunga e Bebeto eram ótimos, mas a equipe estava abandonada pela gestão Otávio Pinto Guimarães.

O sonho do ouro só se justificou quando os primeiros bons resultados aconteceram.

Em Atlanta 96, Ronaldo era reserva de Sávio no início do torneio e, por isso, vestia a camisa 18. Foi a preparação mais adequada, a eliminação mais doída. Daquela vez, sim, a seleção sonhava com o ouro, por encerrar sua seca de Mundiais dois anos antes.

A importância hoje é outra. Vencer significa a continuidade do trabalho, a derrota pode ser ruptura, demissão de Mano Menezes e recomeço com outro técnico, a um ano e meio da Copa e num período de entressafra. Arriscado!

O amistoso de sexta-feira mostrou a fragilidade dos britânicos, apesar de Ryan Giggs. Rivais mais fortes serão Espanha, México e Uruguai, este com 13 participantes dos dois últimos Mundiais Sub-20 e dirigidos pelo treinador principal, Oscar Tabárez, também conduzindo a reconstrução.

A celeste olímpica, bicampeã em 1924 e 1928, nunca mais participou do torneio.

As coisas mudam, as potências do passado podem não despertar respeito no presente, indício de o Brasil precisar trabalhar sério, com sequência, sem rupturas. A vitória olímpica nunca foi tão necessária também para dar confiança aos garotos.

Outro tipo de risco. De passagem pelo Brasil nesta semana, o jornalista argentino Gustavo Grabia surpreendeu-se com a certeza de a seleção brasileira ganhar confiança se vencer em Londres. "Conosco isso não funcionou. Ganhamos a medalha de ouro em Atenas e Pequim, julgamos ter times fortes para a Copa e fomos eliminados duas vezes nas quartas de final.’’

O certo seria repetir Seul-88, ter uma base pensada para a Copa de seis anos mais tarde e o time principal mais maduro. Esse tempo sempre existiu. Pelo menos antes de os clubes começarem a revelar os fortes, em vez dos bons, pensando no mercado de exportação.