Brasil participará de fórum sobre energia nos Emirados Árabes

A liderança e a experiência na produção de bioenergia garantiram ao Brasil um convite especial para participar do 2º Fórum Mundial de Energia do Futuro - Summit 2009, que será realizada de 19 a 21 de janeiro, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. O objetivo do evento, que reúne os maiores fornecedores, investidores e pesquisadores em energias renováveis, é estabelecer relacionamentos e gerar novas oportunidades de negócios. Conforme o diretor de Vendas do Summit, Gary Gilmour, que esteve no Brasil no início deste mês para divulgar o evento e fechar parcerias, foram incluídas duas novas áreas - biocombustíveis e edifícios verdes - nos temas abordados durante o fórum. "E o Brasil tem a liderança no setor de biocombustíveis. Por isso, é fundamental a participação das empresas do setor no evento. É o que vai complementar o que será apresentado pelos palestrantes brasileiros", destacou. Até agora, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) já confirmou participação e parceria no evento. Estão confirmadas também as palestras do diretor executivo da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Eduardo Leão de Sousa, e do presidente da BrasilEcodiesel, José Carlos Aguilera. "Pretendemos formar uma comitiva brasileira, com palestrantes, expositores e visitantes. E em 2010 a idéia é realizar o fórum no Brasil", diz Marcus Nazareth Peçanha, diretor executivo da Interaction Times. Mais informações, tel. (0--11) 2137-5731.