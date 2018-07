Brasil perde 450 mil empregos formais em dezembro; fecha 2013 com pior geração em 10 anos--Caged A economia brasileira fechou 449.444 postos de trabalho com carteira assinada em dezembro, acumulando em 2013 a criação líquida de 730.687 vagas, sem ajustes, e de 1,117 milhão de postos com ajustes, informou nesta terça-feira o Ministério do Trabalho.