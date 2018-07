Brasil perde até R$ 8 bi por ano por falta de reciclagem

O documento deverá servir de base para estabelecer uma política de Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos (PSAU) pelo Ministério do Meio Ambiente, em que as cooperativas de catadores devem desempenhar papel fundamental. "O estudo nos deu a base para trabalhar. Há um mercado enorme e existe 1 milhão de catadores no Brasil todo", diz a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. Só na cadeia do plástico, os benefícios poderiam subir do atual teto máximo de R$ 1 bilhão para R$ 5 bilhões por ano.

AQUECIMENTO GLOBAL

Painel do clima começa a ser auditado

Cientistas começaram ontem a revisar o trabalho do Painel do Clima da ONU (IPCC). A auditoria foi anunciada depois das críticas que o painel recebeu por erros em seu último relatório. O presidente do IPCC, Rajendra Pachauri, defendeu ontem os pesquisadores que participam do painel, mas disse que a auditoria era bem-vinda. Ele afirmou que ficará grato por sugestões que tornem o IPCC tão infalível quanto possível.

RIO DE JANEIRO

Medição da qualidade do ar ganha reforço

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Rio de Janeiro começou ontem a instalar equipamentos para medição da qualidade do ar em 26 pontos do Estado. A medição das partículas maiores já é feita. O objetivo agora é analisar as menores, que estão mais relacionadas a doenças respiratórias.

Os medidores ficarão tanto em áreas próximas a vias com grande tráfego quanto em regiões com pouco movimento. A medição será feita por 24 horas. Depois de seis dias, o filtro será recolhido e examinado.

AVISTAR 2010

São Paulo tem evento sobre aves até amanhã

A Avistar 2010, encontro sobre observação de aves, segue até amanhã no Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo. Haverá painéis e palestras - como birdwatching para iniciantes, atração de aves na cidade e impacto ambiental durante a observação -, além de lançamentos de livros e autógrafos de especialistas como Tomas Sigrist, Dante Buzzetti e Ciro Albano. A programação está no site avistarbrasil.com.br.