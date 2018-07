Brasil Pharma tem prejuízo de R$143,1 mi no 2o trimestre

"Apesar da reorganização da companhia e da clara melhora operacional nas redes, o resultado do segundo trimestre de 2014 continuou bastante pressionado", disse a Brasil Pharma, mencionando ações como a reestruturação das equipes de trabalho e criação de novas diretorias.

A margem bruta no período caiu de 31,5 por cento em 2013 para 19,6 por cento em 2014, o que se deu pelo vencimento de produtos em virtude das compras elevadas do passado e por ações promocionais realizadas no período.

"Além disso, as ações tomadas para reduzir o quadro de despesas durante o trimestre terão seu efeito completo somente nos trimestres subsequentes. Entre elas, foi realizada uma redução de aproximadamente 1.600 colaboradores entre os meses de maio e junho", disse a BR Pharma.

A receita bruta subiu para 953,2 milhões de reais no segundo trimestre, ante 845,4 milhões um ano antes.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi negativo em 82,8 milhões de reais entre abril e junho, comparado ao resultado positivo de 48,4 milhões de reais no ano anterior.

