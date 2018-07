Brasil pode adotar reciprocidade com imigrante britânico O Brasil deixou claro que adotará o princípio de reciprocidade se a Grã-Bretanha passar a exigir visto para os cidadãos brasileiros em visita ao país - os britânicos também precisarão de visto no passaporte no ingresso em terras brasileiras. A iniciativa da Inglaterra poria fim às negociações bilaterais travadas desde 2007 sobre uma fórmula de consenso para evitar essa medida, considerada nociva às relações bilaterais. A corrida do Ministério das Relações Exteriores do Brasil para contornar essa questão com o governo do Reino Unido segue em paralelo ao esforço com o objetivo de apagar um incêndio maior - a tendência de a União Européia (UE) endurecer a política migratória em relação ao Brasil. Embora faça parte do bloco europeu, a Grã-Bretanha não aderiu ao Espaço Schengen, uma espécie de sub-bloco que trata da livre circulação de cidadãos dos 15 membros da UE e que concede, aos brasileiros, a isenção do visto para o ingresso no território. O governo britânico deu um ultimato ao Brasil e alertou que os brasileiros poderão voltar a precisar de visto de entrada. Segundo a edição de hoje do jornal Financial Times (FT), o governo inglês exigiu de 11 países que deixem de "abusar" do privilégio de não precisar de vistos para entrar no país. A lista conta com Brasil, Bolívia, Malásia, África do Sul, Botsuana, Namíbia, Venezuela, Trinidad e Tobago, Lesoto, Suazilândia e Ilhas Maurício.