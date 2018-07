Brasil pode anunciar em breve fábrica para energia solar O anúncio de uma fábrica no Brasil de purificação de silício, usado na fabricação de placas de energia solar fotovoltaica, pode ocorrer ainda neste ano, afirmou o chefe do departamento de Fontes Alternativas de Energia do BNDES, Antonio Tovar, a jornalistas nesta terça-feira.