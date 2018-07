Brasil pode chegar a 200 aeroportos regionais até 2014

"Os aeroportos regionais são uma prioridade. Estamos discutindo isso no governo e esse trabalho está em definição", afirmou em coletiva de imprensa, após participar de evento em São Paulo.

Bittencourt ressaltou que o Plano de Aviação Regional, que irá determinar os investimentos a serem realizados na expansão dos aeroportos além do número de aeroportos regionais, ainda não foi concluído.

"As companhias aéreas querem voar para esses aeroportos. Nós temos que identificar esses aeroportos, e ver quais as estratégias para fazer uma melhor cobertura nacional. Isso é o que estamos discutindo agora. A forma de fazer isso, pode ser por meio de investimentos da Infraero, ou por meio de investimentos dos Estados e Municípios", disse.

O ministro disse ainda que não há uma decisão sobre concessão de mais aeroportos à iniciativa privada. Neste ano, o governo realizou um leilão para concessão dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, no Estado de São Paulo, e de Brasília.

"Os aeroportos que eram mais sensíveis já foram concedidos. Agora a concessão é uma alternativa de investimento no setor e não existe nenhuma decisão sobre concessão de novos aeroportos", disse.

Bittencourt garantiu que os investimentos previstos pela Infraero nos demais aeroportos são suficientes para atender as necessidades do setor até a Copa do Mundo de 2014.

"São quatro aeroportos (concedidos) e mais investimentos em outros 62 aeroportos. Em todos os aeroportos da Copa estão sendo feitos investimentos para atender as necessidades da Copa... Nenhum está com as obras atrasadas", afirmou ele, ressaltando que todas as obras previstas serão entregues até dezembro de 2013.

(Por Roberta Vilas Boas)