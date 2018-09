Brasil pode se tornar exportador de gás natural, diz Lobão O Brasil tem gás natural suficiente em um de seus campos na região do pré-sal para se tornar um exportador do produto, disse o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, na quarta-feira. Segundo o ministro, estima-se que o campo de Júpiter seja "uma reserva gigantesca de gás natural". "Pelos primeiros cálculos feitos, esta província vai tornar o Brasil definitivamente auto-suficiente em gás natural e ainda sobrando muito para exportação", afirmou Lobão a jornalistas em Nova York, após uma apresentação a investidores no Conselho das Américas. O ministro disse ainda que o Brasil planeja aumentar os tributos sobre as mineradoras para colocá-los "de acordo com os níveis do mercado internacional". "É interesse do governo ter um pouco mais de lucro. Porém nós não faremos nada que prejudique a indústria de mineração no Brasil", afirmou o ministro, acrescentando que os exportadores brasileiros precisam ser competitivos no exterior. (Reportagem de Walter Brandimarte)