Brasil pode ter a maior migração de baleias-jubarte

Mesmo com problemas como encalhe, atropelamento por embarcações e acidentes com redes de pesca, o IBJ tem registrado um forte crescimento nos últimos anos: em 2002, o País tinha cerca de 3 mil baleias-jubarte.

"A recuperação da espécie é uma conquista que resulta do trabalho de conservação da espécie feito pelo Projeto Baleia-Jubarte e por parceiros, que viabilizam o nosso trabalho ou somam forças em prol desta causa", afirma o diretor de pesquisa do IBJ, Milton Marcondes.

De acordo com ele, a população de 30 mil baleias do País foi alvo de intensa caça durante os séculos 19 e 20 por causa da gordura, que era utilizada na iluminação pública e como argamassa na construção de casas. Em 1966, quando a atividade foi proibida, restaram menos de mil exemplares da espécie.

Com o crescimento no número de animais, aumenta também a probabilidade de encalhes - a remoção é feita pela equipe de Resgate do Projeto Baleia-Jubarte, que também atende a ocorrências com outras espécies de baleias, golfinhos, focas e lobos-marinhos.

Regresso. As baleias-jubarte retornam à Antártica em novembro, muitas delas acompanhadas pelos filhotes, que já terão nascido até lá. No País, os Estados da Bahia e do Espírito Santo são os que mais recebem a espécie: concentram mais de 90% dos animais, especialmente na região de Abrolhos.

A grande número, por sinal, favorece a prática do turismo de observação. Outros pontos comuns de observação são Praia do Forte, Morro de São Paulo, Itacaré, Prado e Cumuruxatiba.