Brasil pode ter trem-bala ligando BH a Curitiba O Brasil poderá ter, no futuro, mais de uma linha de trem de alta velocidade, o chamado trem-bala. Além do projeto da ligação Rio/São Paulo/Campinas, que está em estudos, o governo incluiu hoje, por Medida Provisória, a ligação ferroviária para passageiros entre Belo Horizonte e Curitiba, de 1.150 quilômetros, no Plano Nacional de Viação. O plano lista os investimentos que podem vir a ser feitos pelo governo no setor de transportes. O secretário-executivo do Ministério dos Transportes, Paulo Sérgio de Oliveira Passos, disse que a previsão é de que a linha Belo Horizonte/Curitiba também seja percorrida por um trem de alta velocidade. "No momento, o governo está focado no projeto do trem-bala Rio/São Paulo/Campinas, mas é de se imaginar que uma vez implantada esta linha, o governo estude uma modelagem para a ligação Belo Horizonte/Curitiba", declarou. Oliveira Passos evitou, porém, mencionar prazos, ressaltando que o segundo possível trem-bala não deve entrar, por enquanto, no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Esta segunda linha passaria, em Minas Gerais, por Divinópolis, Varginha e Poços de Caldas; em São Paulo por Campinas, São Paulo, Sorocaba e Itapetininga; no Paraná, por Apiaí e Curitiba.