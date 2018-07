Brasil possui só 0,5% do mercado mundial de saúde O Brasil tem o sexto maior buraco comercial do mundo no que se refere à saúde. Dados publicados ontem pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização Mundial do Comércio (OMC) apontam que o País vem importando um volume cada vez maior de remédios e produtos de saúde, mesmo diante dos projetos do governo de financiar um fortalecimento do parque industrial nacional.