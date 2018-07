Brasil precisa muito de técnicos e tecnólogos, diz Dilma A presidente Dilma Rousseff recebeu nesta terça-feira, 27, no Palácio do Planalto, medalhistas brasileiros do 3º WorldSkills Américas, competição de educação profissional e tecnológica realizada na Colômbia, em abril. A audiência foi fechada à imprensa - o Blog do Planalto postou um vídeo com a fala de Dilma dirigida aos estudantes premiados. O ministro da Educação, José Henrique Paim, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, acompanharam o encontro.