Brasil promete rigor fiscal apesar de arrecadação menor

"Não existe razão para acreditar que vamos abrandar nossas contas fiscais em 2010 devido às eleições", disse Bernardo a investidores, defendendo que o governo manteve a disciplina fiscal durante a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006.

A arrecadação do governo vai cair este ano como resultado da desaceleração econômica e de cortes recentes de impostos pelo governo para estimular a economia.

"Mas se nós não tivéssemos cortado impostos, nós provavelmente veríamos a arrecadação caindo ainda mais este ano", acrescentou Bernardo em evento organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.

Ele disse que o presidente Lula pediu mais cortes de impostos para impulsionar setores específicos da economia, mas se negou a dar detalhes.

Neste mês, o Brasil reduziu impostos sobre eletrodomésticos e materiais de construção. No início do ano, o governo já haviacortado o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do setor automotivo, ajudando a alavancar as vendas de veículos.

Bernardo disse que a arrecadação do governo caiu 16 por cento durante os dois primeiros meses do ano frente ao mesmo período de 2008. Em março, a queda foi de 9 por cento.

O governo também está estudando aumentar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre vendas de combustíveis, assim que a Petrobras anunciar uma redução nos preços do petróleo, disse Bernardo.

O ministro afirmou ainda que a Eletrobrás pode ser excluída do cálculo de superávit primário, assim como ocorreu com a Petrobras, se melhorar sua governança corporativa.

"Nós não podemos usar o orçamento deles para pagar dívida pública", disse.