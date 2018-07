Brasil promoverá mais investimentos em Cuba, diz vice-chanceler O governo do Brasil promoverá mais investimentos das suas empresas em Cuba na tentativa de se tornar o maior sócio comercial da ilha, disse na sexta-feira o secretário-executivo do Itamaraty, Samuel Pinheiro Guimarães, em visita a Havana. O Brasil já é o segundo maior sócio comercial de Cuba na América Latina, atrás da Venezuela, com um intercâmbio que em 2007 superou 450 milhões de dólares. "Queremos ser o sócio número 1 de Cuba no seu processo de desenvolvimento econômico, social e das suas relações políticas também", disse Guimarães, que desembarcou na noite de quinta-feira e na manhã seguinte se reuniu com o vice-chanceler Bruno Rodríguez, na abertura da sétima reunião de consultas políticas bilaterais. "O presidente Lula dá uma atenção muito especial, muito pessoal às relações com Cuba, a todos os projetos de cooperação ou estímulos às empresas brasileiras que venham para cá e aproveitem as oportunidades que existem", disse o vice-chanceler brasileiro. Brasil e Cuba reforçaram nos últimos meses a sua cooperação em vários campos econômicos importantes. Em janeiro, na visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os dois países subscreveram acordos de colaboração em agricultura, produtos farmacêuticos e energia, entre outros. "A visita do companheiro Lula ao nosso país foi um marco importante em nossas relações, estabelecemos muitos acordos cuja execução avança bem", disse Rodríguez. O diplomata brasileiro regressa no sábado a Brasília, mas antes se encontrará com os ministros cubanos de Relações Exteriores, Felipe Pérez Roque, e Comércio Exterior, Raúl de la Nuez. O governo Lula foi um dos primeiros a oferecer ajuda humanitária a Cuba, com um carregamento de 15 toneladas, depois dos furacões Gustav e Ike, em setembro, que provocaram prejuízos em torno de 5 bilhões de dólares, segundo cálculos preliminares. (Reportagem de Nelson Acosta)