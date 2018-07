Brasil quer criar metas globais de sustentabilidade na Rio+20

Essa é uma das principais propostas divulgadas nesta terça-feira pelo Brasil e enviadas à ONU para construção do documento inicial que será discutido na Rio+20, que será realizada no Rio de Janeiro em junho do próximo ano.

O subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Luiz Alberto Figueiredo, disse que caso não sejam fixadas metas efetivas durante a conferência de chefes de Estado, será criado um grupo que definirá esses objetivos em um tempo determinado.

Entre esses objetivos mundiais estão metas para inovações tecnológicas para a sustentabilidade, de segurança hídrica e de erradicação total da pobreza.

Figueiredo disse que o Brasil não quer criar metas que conflitem com os Objetivos do Milênio, mas pretende promover o debate para saber porque algumas metas não foram atingidas e de que forma o meio ambiente pode contribuir para isso.

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, disse que o Brasil também não concordará com propostas que tragam retrocesso ao legado aprovado na Eco 92, conferência nos mesmos moldes realizada no Rio de Janeiro em 1992.

Outra proposta apresentada pelo Brasil é que seja estabelecido um protocolo internacional para a sustentabilidade do setor financeiro com o objetivo de induzir o fomento da economia sustentável.

"Queremos propor novos caminhos para que o dinheiro seja usado para um mundo mais sustentável", argumentou a ministra.

Izabella disse que algumas das propostas brasileiras já foram debatidas com outros países e terão apoio na Rio+20.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)