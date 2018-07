Brasil quer financiamento ao FMI no comunicado do G-20 O Brasil pressionará para que o comunicado do encontro dos ministros das Finanças e representantes dos bancos centrais que compõem o G-20 especifique os mecanismos que podem ser usados para reforçar o poder de fogo do Fundo Monetário Internacional (FMI), afirmou uma autoridade do governo brasileiro nesta sexta-feira.