Brasil quer posto da ONU contra drogas

O Brasil quer liderar o órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que se ocupa do combate contra o crime e drogas no mundo. O governo brasileiro lançou Pedro Abramovay, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, como candidato para ocupar o posto de diretor executivo do Escritório da ONU para o Combate ao Crime e Drogas.

Hoje, o organismo com sede em Viena é liderado pelo italiano Antônio Maria Costa, prestes a concluir seu segundo mandato à frente da entidade. Ele quer permanecer, mas a cúpula da organização já indicou que só ficaria se houvesse consenso internacional sobre seu nome.

O Brasil, que busca desde 2003 ocupar cargos relevantes na ONU, mobilizou suas embaixadas pelo mundo para pedir votos e apoio a Abramovay. Nesta semana, o ministro da Justiça, Tarso Genro, falará com o governo suíço em busca de apoio.

Em declarações ao Estado, o secretário destacou que tem o apoio da América do Sul e de parceiros importantes do Brasil, como Portugal. A Rússia também teria mostrado sua simpatia ao candidato.

"Temos de tirar a ideologia do combate às drogas", disse Abramovay, que defende uma luta prática. "O crime está globalizado e precisamos de novos meios e uma harmonização das práticas para lidar com esse fenômeno", afirmou.

O brasileiro aposta no desenvolvimento e uso de novas tecnologias para garantir a coordenação entre as polícias do mundo no combate às drogas.

AMORIM

Desde o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil já participou de várias eleições para postos relevantes na ONU. O próprio chanceler Celso Amorim e o presidente Lula já deixaram claro ao secretário-geral da ONU, Ban Ki Moon, que gostariam que brasileiros fossem considerados em suas escolhas para postos chaves na entidade.