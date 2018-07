Brasil quer que texto da Unasul não cite EUA, diz jornal

O jornal chileno El Mercúrio publicou uma reportagem nesta segunda-feira na qual afirma que o governo brasileiro está defendendo cautela na reunião da Unasul sobre situação na Bolívia. O encontro na capital chilena, Santiago, vai reunir nesta segunda vários líderes regionais para buscar uma saída para a crise política boliviana. Segundo o jornal, o chanceler chileno, Alejandro Foxley, teria conversado com o seu homólogo brasileiro, Celso Amorim - que se recupera de uma cirurgia. Amorim teria pedido que a declaração final do encontro fosse "neutra e cuidadosa". O chanceler brasileiro teria afirmado que no rascunho da declaração, que está sendo elaborado pelo governo do Chile, não deveria constar qualquer alusão ao conflito entre a Bolívia, Venezuela e Estados Unidos. "Conselhos que teriam sido acolhidos pela chancelaria chilena durante a elaboração do rascunho", escreveu o jornal. Visões conflitantes A influência ou não dos EUA na crise boliviana deve ser um dos temas mais polêmicos do encontro no Chile. Enquanto o Brasil defende uma postura neutra em relação ao possível papel americano, a própria Bolívia e a Venezuela culpam, ao menos em parte, os americanos pela atual crise. Na quinta-feira os governos da Bolívia e Venezuela expulsaram os embaixadores norte-americanos de seus países. Ao chegar a Santiago de Chile, na tarde desta segunda-feira, Chávez voltou a acusar os EUA de terem participação na crise boliviana. "Na Bolívia há uma conspiração dirigida pelo império norte-americano para derrocar a Evo Morales." Outro ponto delicado no debate deve ser sobre o papel dos países vizinhos no conflito interno da Bolívia. No domingo, Chávez voltou a dizer que não ficará "de braços cruzados" diante de um golpe de Estado na Bolívia e advertiu que poderia ajudar a uma "insurreição armada" para "restabelecer o governo de Morales". Já no Chile, ele disse que os países da Unasul devem tomar uma decisão para "defender a democracia e a paz na Bolívia". Essa posição também vai de encontro à posição brasileira, que é de não ingerência nos assuntos internos de outras nações. Além da anfitriã Bachelet, participarão do encontro nove presidentes da região, entre eles Lula, Cristina Kirchner(Argentina), Hugo Chávez (Venezuela), Álvaro Uribe (Colômbia) e Rafael Correa (Equador). O presidente da Bolívia, Evo Morales, também confirmou sua presença. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.