Brasil recebe grau de investimento da Fitch

A agência de avaliação de risco americana Fitch concedeu nesta quinta-feira o grau de investimento ao Brasil. A Fitch passou a avaliação do país de BB+ para BBB-, seguindo movimento que já tinha sido tomado por outras agências, como a canadense DBRS, a também americana Standard & Poor's e as japonesas JCR e R&I. "Depois de completarmos nossa revisão sobre o grau de crédito do Brasil, o que começou em abril com uma visita ao Brasil de uma equipe, nós concluímos que as métricas de crédito brasileiras melhoraram o suficiente para garantir o grau de investimento", disse Shelly Shetty, diretora sénior da empresa para a América Latina.