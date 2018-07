Brasil receberá pela primeira vez jogo da pré-temporada da NBA

As Filipinas, país apaixonado por basquete, também terá pela primeira vez um jogo de times da liga, uma disputa entre Houston Rockets e Indiana Pacers, como parte de uma programação global de jogos de pré-temporada anunciada nesta terça.

O confronto no dia 10 de outubro será o primeira jogo de pré-temporada a ser realizado no sudeste da Ásia e nas Filipinas, que está no topo da lista de países que seguem a NBA em sites de mídia social como Facebook e Twitter, depois dos Estados Unidos.

"O nosso jogo em Manila é uma excelente oportunidade para se conectar com os fãs apaixonados de basquete nas Filipinas e em todo o Sudeste Asiático", disse o comissário da NBA, David Stern, em comunicado.

O site da NBA nas Filipinas acrescentou que outras seis equipes estariam envolvidas globalmente na programação de outubro, incluindo o 16 vezes campeão Los Angeles Lakers.

A NBA realizou 138 jogos de pré-temporada e da temporada regular no exterior desde 1978, e vai visitar o Brasil pela primeira vez este ano, para o confronto entre o seis vezes campeão Bulls e o Wizards, no dia 12 de outubro, no Rio.

O Wizards conta com o pivô brasileiro Nenê em seu elenco.

Programação global de jogos da pré-temporada da NBA 2013/14:

Oklahoma City Thunder x Fenerbahçe, 5/10 - Istambul

Philadelphia 76ers x Uxue Bilbao, 6/10 - Bilbao

Oklahoma City x Philadelphia, 8/10 - Manchester, Inglattera

Houston Rockets x Indiana Pacers, 10/10 - Manila

Houston x Indiana, 13/10 - Taipé

Chicago Bulls x Washington Wizards, 12/10 - Rio de Janeiro

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers, 15/10 - Pequim

Golden State x Los Angeles, 18/10 - Xangai

(Por Tom Pilcher, em Londres)