Brasil reciclou 953 mil toneladas em 2010 Pesquisa aponta que, em 2010, foram reciclados no Brasil 19,4% dos plásticos pós-consumo, ou seja, 953 mil toneladas. Em 2009, a marca foi de 17,9%. O levantamento, encomendado pelo Plastivida Instituto Sócio Ambiental dos Plásticos, mostra que a Região Sudeste foi a que mais reciclou (60%), seguida das Regiões Sul (26%), Nordeste (11%), Centro-Oeste (2%) e Norte (1%). As recicladoras faturaram, juntas, R$ 195 bilhões e geraram 18,3 mil empregos diretos. / KARINA NINNI e AFRA BALAZINA, com AGÊNCIAS