Brasil reciclou 96,5% das latas de alumínio em 2007 Pelo sétimo ano consecutivo, em 2007, o Brasil se manteve na liderança mundial da reciclagem de embalagens, informaram hoje a Associação Brasileira de Alumínio (Abal) e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (Abralatas). De acordo com o comunicado distribuído pelas duas entidades, o País reciclou, no ano passado, 96,5% do total de latas de alumínio para bebidas comercializadas no mercado interno. A Abal e a Abralatas informaram também que esse porcentual equivale à reciclagem de 160,6 mil toneladas de sucata, o que corresponde a 11,9 bilhões de latas - ou 32,6 milhões de unidades por dia, ou, ainda, 1,4 milhão por hora. As entidades informam ainda que, em 2007, o volume de latas coletado no País foi 15,5% maior que o de 2006. As vendas do ano passado, na comparação com as do ano anterior, aumentaram 13%.