Brasil rejeita acordo parcial sobre biodiversidade Diplomatas e autoridades da delegação brasileira avisam: "Não estamos blefando." Se não houver acordo sobre a regulamentação do uso de recursos genéticos da biodiversidade, o País não concordará com mais nada na 10.ª Conferência das Partes (COP-10) da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), que está em andamento em Nagoya, no Japão, desde o dia 19.