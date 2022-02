Brasil se aproxima de 150 milhões de pessoas com vacinação completa contra a covid-19

O número de vacinados contra a covid-19 no Brasil, com as duas doses ou a dose única, chegou neste domingo, 30, a 149.682.250, o equivalente a 69,68% da população do País. Nas últimas 24 horas, 24.630 pessoas receberam a segunda dose e outras 225 foram imunizadas com a dose única.

Também foram aplicadas em 58.612 pessoas a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal. Esse contingente da população agora é de 76,67%, ou 164.701. 073 pessoas.

Entre as crianças de 5 a 11 anos, 1.371.884 já tomaram a primeira dose. Isso representa 6,69% dessa população.

Em termos proporcionais, Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui. A porcentagem mais baixa é encontrada em Roraima, Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (mais de 39 milhões), seguido por Minas Gerais (mais de 16 milhões) e Rio de Janeiro (mais de 13 milhões).

A Prefeitura de São Paulo suspendeu a aplicação da vacina contra a covid-19 nos parques e nas farmácias parceiras da Avenida Paulista neste domingo, 30. O Município destacou que a decisão é "extraordinária" e foi motivada pelas "fortes chuvas" que atingiram a região metropolitana nos últimos dias. "(A suspensão ocorreu) para segurança dos cidadãos, funcionários e também do procedimento de vacinação”, justificou em nota.

A campanha será retomada normalmente nos pontos de vacinação na segunda-feira, 31. A aplicação ocorrerá nos megapostos e drive-thrus, das 8h às 17h, e nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.