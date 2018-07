Brasil, sem atletas de fora, busca o 5.º título

Com a ausência da Argentina, detentora de seis títulos - e que ficou apenas na sexta colocação no Sul-Americano da categoria -, o Mundial Sub-20 começa hoje, no Egito, tendo o Brasil como um dos principais candidatos ao troféu. A seleção tentará o pentacampeonato e até abriu mão de jogadores que atuam fora do País. O otimismo em relação à conquista é grande. "A gente acredita que pode vencer sim, pela qualidade dos jogadores e pelo desempenho que eles tiveram nos treinamentos. Estou muito confiante", afirma Rogério Lourenço, técnico da equipe.

A primeira partida da competição será hoje entre Egito e Trinidad e Tobago. O Brasil estreia no domingo, contra a Costa Rica, e ainda terá como primeiros adversários a República Checa e a Austrália. "Na primeira fase, os adversários são mais ou menos equilibrados. Sempre tem uma equipe europeia e uma da África ou Ásia na chave. Acho que o principal fator é começar com confiança, vencendo, para ganhar moral", avalia Lourenço, que não acredita em nenhuma zebra no Mundial.

O Brasil treinou desde 8 de setembro na Granja Comary, em Teresópolis, e mostrou bom desempenho nos jogos-treino. "Essas duas semanas de preparação foram muito boas. A expectativa é grande, porque estamos indo para o Mundial, mas tenho a certeza de que estamos preparados", explica o volante Renan, do Atlético-PR.

Ele é um dos titulares ao lado de outros jogadores que vêm se destacando em seus clubes, como Paulo Henrique Ganso (Santos), Giuliano (Inter), Rafael Toloi (Goiás) e a dupla vascaína Alex Teixeira e Alan Kardec. O elenco brasileiro tem ainda no banco de reservas o meia Douglas Costa, do Grêmio.

Para Rogério Lourenço, o time não terá problemas para se adaptar ao calor do Egito, até porque os atletas estão acostumados às altas temperaturas. Uma preparação especial foi descartada e o otimismo é grande. "Sabemos que é uma competição difícil, mas a expectativa é a melhor possível. Temos um grupo de qualidade e a ideia é ir em busca do título", garante.

SEM "ESTRANGEIROS"

O Mundial Sub-20 já revelou jogadores como Diego Maradona, Enzo Francescoli, Dunga, Andreas Moller, Davor Suker, Rui Costa, Luis Figo, Dwight Yorke, Roberto Carlos, Thierry Henry, Xavi, Ronaldinho Gaúcho, Michael Owen, Petr Cech, Michael Essien e Lionel Messi, entre outros craques. E esta edição deve revelar mais.

Independentemente disso, o Brasil optou por não chamar jogadores que atuam no exterior, como Alexandre Pato e os irmãos Rafael e Fábio, do Manchester United. "O futebol brasileiro tem o privilégio de poder contar só com jogadores que atuam no Brasil e ainda assim ter um time bom", diz Lourenço, confiante no elenco.

A escolha partiu da própria Confederação Brasileira de Futebol, que queria um time comprometido com a competição, sem vaidades e problemas fora de campo. "Com todo respeito aos clubes, seleção é mais importante. Temos de resgatar isso", afirma o treinador.