'Brasil será o 1º palco internacional do próximo papa'

O Brasil será o primeiro palco internacional do próximo papa e sediará seu primeiro grande encontro com um grupo estratégico, os jovens. A informação é do porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi. Mas ele alertou que não será a escolha de um papa latino-americano que permitirá que a Igreja possa compreender de forma mais adequada as necessidades da região. Eis os principais trechos da entrevista, concedida em seu escritório, repleto de papéis e com uma enorme foto do papa João Paulo II na parede.

Com toda essa mudança, como será o encontro com os jovens no Rio de Janeiro?

Vai depender do novo papa. Não sabemos quem será, mas estamos certos de que será um grande líder religioso, que saberá entusiasmar a Igreja e os jovens. Na sua humildade, o papa Bento XVI afirma que chegou o momento de passar o governo da Igreja a uma pessoa com mais vigor físico e mental. Ele pensa que seu sucessor possa ser mais novo, para que sua relação com o mundo jovem seja fortalecida. O evento no Brasil poderá ser uma primeira grande ocasião para o novo papa encontrar com os jovens do mundo todo. No fundo, foi um gesto gentil do atual papa à juventude do mundo dar a possibilidade de encontrar com seu sucessor num momento tão importante como a jornada do Rio.

Há dois dias, o papa pediu em plena missa uma maior união da Igreja. O que aquilo queria dizer?

Era uma mensagem clássica. Foi o início da Quaresma e o papa deu uma demonstração de conversão importante. É uma mensagem eterna e para todos, que precisa ser aplicada na integralidade. Para os jovens, há também o sentido moral. Uma maior responsabilidade de entender a conversão e o que o Senhor coloca diante deles: escolher entre ser generosos ou egoístas. Buscar poder e sucesso ou pensar em se ocupar dos demais. Uma mensagem que os papas João Paulo II e Bento XVI deram sempre é a da responsabilidade. Jesus te chama e oferece a possibilidade de realizar na vida, no amor e no trabalho a construção de um mundo melhor.

Na Europa, muitos dizem que o desenvolvimento foi acompanhado por uma maior secularização. No Brasil, o País caminha ao desenvolvimento. Há o medo na Igreja de que ocorra o mesmo?

Os riscos e os problemas da Igreja e da juventude no Brasil cabe a vocês avaliarem. Há um problema perene de não deixar empobrecer o ânimo quando a matéria e o corpo se enriquecem. Mas não quer dizer que uma situação de grande pobreza signifique automaticamente grande riqueza espiritual. Pessoas muito pobres podem se tornar violentas, já que o sentimento de falta o faz buscar uma forma de enriquecer.

Em 2007, o papa foi ao Brasil e uma das missões era tratar do aumento das igrejas pentecostais. Hoje, como a Igreja vê esse fenômeno?

Perguntamo-nos se nossas comunidades católicas manifestam suficiente vitalidade e capacidade de comunicação da fé e de atração, do fascínio da vida cristã às populações, capazes de superar e ser uma alternativa mais convincente. Às vezes, trata-se de entender quais são os motivos pelos quais essas comunidades se dissolvem, quais são as necessidades a que parecem responder, por que as pessoas as seguem. Mas isso depende de compreender as expectativas profundas do ânimo e saber dar uma resposta à altura.

Escolher um papa latino-americano não ajudaria a entender melhor a situação dos jovens

dessas regiões?

Cada papa tem seus valores, sua personalidade, sua experiência. Portanto ficaremos contentes por segui-lo e apreender aquilo que ele nos dará em um modo novo, absolutamente pessoal. Um papa polonês trouxe a experiência dos países do Leste Europeu. Porém, quando esteve no Brasil, no México, na África, parece-me que foi muito capaz de fazer-se entender e amar. Bento XVI é alemão, uma mente extraordinária, uma grandíssima espiritualidade. Isso entenderam muito bem também na Terra Santa, no Chipre, no Líbano, e assim por diante. Não devemos ter uma visão limitada do fato que a origem ajude a resolver. Pode ajudar, mas, se insistimos demais nisso, torna-se um limite. Deve entender bem os latino-americanos e abandonar os europeus? Não, espero que o papa entenda e ajude a todos. / J.C. e F.D.