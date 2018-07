Brasil supera meta de vacinação contra a gripe

O público-alvo - considerado mais suscetível à doença - é formado por crianças de seis meses a menores de cinco anos; pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores de saúde; povos indígenas; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis.

De acordo com o portal do Ministério da Saúde, a pasta recomendou, no dia 8 de maio, que os municípios que ainda não haviam alcançado a meta continuassem a vacinar a população até atingir a cobertura de 80% no grupo prioritário. Os Estados com as maiores coberturas até o momento são Goiás (92,6% do público-alvo vacinado), seguido por Santa Catarina (90,32%) e Paraná (90,28%).

O grupo de mulheres pós-parto (puérperas) registrou a maior cobertura vacinal, com 381,7 mil doses de vacinas aplicadas - o que representa 106,6% deste público. Os grupos das gestantes (75,4%) e das crianças menores de cinco anos (80,6%) apresentam uma menor cobertura.

O Ministério da Saúde distribuiu aos Estados 53,5 milhões de doses da vacina, que protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno passado (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). A vacina é segura, sendo contraindicada para pessoas que têm alergia a ovo.