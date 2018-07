Brasil suspende missão ao Equador por conflito com empresas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou o adiamento indefinido da ida de uma missão do Brasil para o Equador para discutir o apoio a obras de infra-estrutura viária no país andino, devido aos conflitos de empresas brasileiras com o governo de Quito. O Equador ratificou na quarta-feira sua decisão de expulsar a construtora brasileira Odebrecht depois de um conflito por falhas em uma central hidroelétrica. Lula disse dias atrás que a Petrobras poderia deixar o Equador se não fosse atingido um acordo com o governo de Quito sobre seu modelo de atuação no país, depois que o presidente Rafael Correa ameaçou, com um processo de nacionalização, as empresas privadas do setor que não aumentarem a produção na região amazônica. "Tendo em vista os últimos desdobramentos envolvendo empresas brasileiras nesse país (...), o governo brasileiro decidiu postergar indefinidamente a ida ao Equador de uma missão liderada pelo ministro dos Transportes programada para o próximo dia 15", disse em nota nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Lula determinou que o chanceller brasileiro, Celso Amorim, instrua o embaixador brasileiro no Equador para que ele transmita ao governo de Quito a suspensão do envio da missão, acrescentou a nota. (Por Guido Nejamkis)