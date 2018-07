Brasil tem 180 casos de gripe suína, 49 confirmados hoje

O Ministério da Saúde informou que foram confirmados neste sábado, 20, 49 novos casos no País de infecção pelo vírus Influenza A (H1N1), chamado de gripe suína. Esse é o maior número de casos confirmados em um único dia desde quando foi constatada a primeira ocorrência, em 7 de maio. Dos novos casos, 25 são em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro, sete no Distrito Federal, dois no Paraná, dois no Rio Grande do Sul, um na Bahia e um em Minas Gerais. Todos os pacientes passam bem, segundo o ministério. Com os novos casos, o total de confirmados no País chega a 180. São Paulo é o Estado com maior número de casos (80), seguido por Santa Catarina e Rio de Janeiro (26 casos cada), Minas Gerais (20) e Distrito Federal (10).

O Ministério da Saúde informa que para todos os casos estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato próximo com esses pacientes. O ministério acompanha, ainda, 184 casos suspeitos de Influenza A (H1N1) no País (as amostras com secreções respiratórias dos pacientes estão em análise laboratorial).

Os números referem-se a informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 17 horas deste sábado. Devido ao volume de novos casos confirmados, as informações sobre o tipo de transmissão - se foi autóctone (ocorrida dentro do território nacional) ou se são casos importados - passarão a ser divulgadas nas segundas, quartas e sextas-feiras, afirmou o ministério. Até o boletim de sexta-feira, o Brasil tinha registrado 23 casos autóctones, todos com vínculo epidemiológico com pacientes procedentes do exterior.