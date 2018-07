Brasil tem 189,6 milhões de habitantes, estima IBGE O Brasil tem atualmente 189,6 milhões de habitantes, conforme estimativas divulgadas hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativas às populações residentes nos 5.565 municípios brasileiros em 1º de julho de 2008, incluindo o novo município de Nazária (PI). Conforme o levantamento, São Paulo é o município mais populoso, com 10,9 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,1 milhões) e Salvador (2,9 milhões). Belo Horizonte (2,43 milhões), que estava em quarto lugar em 2000, caiu para sexto em 2008, ultrapassado pelo Distrito Federal, que chegou em 2008 com uma população de 2,5 milhões de habitantes. Já Fortaleza manteve sua posição no quinto lugar, com 2,47 milhões. Borá (SP) continua sendo o município com a menor população do País, estimada em 834 habitantes, 39 pessoas a mais que em 2000. Do "seleto grupo" dos cinco municípios brasileiros com menos de mil habitantes em 2000, somente Borá e Serra da Saudade (com 889 habitantes) continuam nessa posição em 2008.