Brasil tem 21 casos suspeitos de gripe H1N1; há 20 confirmados

Os casos suspeitos --que aumentaram dos 17 registrados no domingo para 21-- estão nos Estados de São Paulo (5), Distrito Federal (3), Minas Gerais (3), Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Norte (3), Bahia (1), Goiás (1), Rondônia (1) e Santa Catarina (1).

Há ainda 25 casos em monitoramento e outros 369 foram descartados, disse o ministério em comunicado.

Dos 20 pacientes brasileiros confirmados com a doença, conhecida como gripe suína, seis são de transmissão autóctone (dentro do território nacional), todos com vínculos com pacientes procedentes do exterior.

"Desse modo, a transmissão no Brasil é limitada e não há evidência de sustentabilidade da transmissão de pessoa a pessoa do vírus da Influenza A (H1N1)", afirmou o ministério na nota.

O vírus, que se espalha facilmente e em geral provoca sintomas brandos, já foi diagnosticado em 17.564 pessoas de 64 países, matando 115 delas, a maioria no México, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Nesta semana, o vírus foi detectado pela primeira vez na Bulgária, no Vietnã e na Jamaica.

(Reportagem de Tatiana Ramil)