Brasil tem 36 mortos por gripe suína em 2010

Novos dados do Ministério da Saúde sobre a situação da gripe suína em 2010 apontam que 41,7% dos 36 óbitos confirmados neste ano (15 casos) estão concentrados em pessoas que têm doenças crônicas, como problemas cardíacos (insuficiência cardíaca, por exemplo) e distúrbios pulmonares (caso da asma grave).

O grupo de pessoas de até 59 anos com problemas crônicos é alvo da segunda etapa da campanha de vacinação contra o vírus A (H1N1), que acaba na sexta-feira. Na quarta etapa, com início em 24 de abril, serão imunizados idosos com doenças crônicas.

Ainda em relação aos óbitos confirmados em 2010, o ministério aponta que 77,8% dos casos eram mulheres, 64,3% estavam em idade fértil e, destas, 11 eram gestantes. No total, 255 casos de gripe suína já foram confirmados neste ano e a região Norte lidera, com 61% dos casos, seguida pelo Sul, com 28%. O Norte também foi a região que mais registrou óbitos, seguida pelo Sul. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.