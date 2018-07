Brasil tem 38 casos confirmados de gripe H1N1

"Eles estão em isolamento domiciliar e passam bem", informou o ministério em nota.

Dos 38 casos já confirmados, nove são de transmissão autóctone, dentro do país. Ainda assim, de acordo com o Ministério da Saúde, a transmissão da doença no país é limitada pois todos eles têm vínculo com pessoas que contraíram a doença no exterior.

São Paulo é o Estado com maior número de casos da doença, também conhecida como gripe suína, com 17 ocorrências. Em seguida vêm Rio de Janeiro (9), Santa Catarina (5), Tocantins (3), Mato Grosso (2), Minas Gerais (1) e Rio Grande do Sul (1).

"Para todos os casos, estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato próximo com esses pacientes", disse o ministério.

Segundo a pasta, existem ainda 51 casos suspeitos sendo monitorados e outras 409 suspeitas foram descartadas.

(Texto de Eduardo Simões)