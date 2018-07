Brasil tem 5 novos casos de gripe H1N1; total vai a 74

Segundo o ministério, todos os novos casos foram contraídos no exterior. Quatro deles foram registrados no Estado de São Paulo e um no Distrito Federal.

"Os pacientes foram infectados no exterior. Todos estão em tratamento e passam bem", informou o ministério em um comunicado.

Segundo o Ministério da Saúde, os Estados com casos confirmados da doença até o momento são: São Paulo (27 casos), Santa Catarina (17), Rio de Janeiro (10), Minas Gerais (9), Tocantins (4), Distrito Federal (3), Mato Grosso (2), Bahia (1) e Rio Grande do Sul (1).

Do total de casos confirmados, 18 foram contraídos dentro do país. Mas, de acordo com o ministério, todos esses pacientes têm vínculos epidemiológicos com outros procedentes do exterior.

"Desse modo, a transmissão no Brasil é limitada e não há evidência de sustentabilidade da transmissão de pessoa para pessoa do vírus da Influenza A (H1N1)", disse a nota.

O ministério informou ainda que acompanha outros 79 casos suspeitos no país. Outros 480 casos foram descartados.

Na última quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou seu alerta de pandemia para o nível 6, o máximo na escala existente, o que significa uma epidemia global de influenza.

A gripe H1N1 já afetou cerca de 30 mil pessoas em 81 países, causando mais de 140 mortes, segundo os últimos registros da OMS.

(Por Fabio Murakawa)