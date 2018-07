Brasil tem 52 pessoas com gripe aviária

Dos nove pacientes, oito foram infectados pelo vírus H1N1 no exterior. Apenas um dos casos - o registrado no Tocantins - resultou de infecção por contato direto com pessoa que já havia sido diagnosticada com a doença e que também a contraiu fora do país. Todos os pacientes estão em tratamento e passam bem.

Com os novos casos, o Brasil tem 52 pacientes com a doença. A distribuição entre os estados fica assim: São Paulo (20), Rio de Janeiro (10), Santa Catarina (10), Tocantins (4), Minas Gerais (4), Mato Grosso (2), Distrito Federal (1) e Rio Grande do Sul (1).

O Ministério da Saúde também acompanha 55 casos suspeitos de gripe suína no País. As amostras com secreções respiratórias dos pacientes estão em análise laboratorial.