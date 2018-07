Brasil tem 54 casos confirmados de gripe suína

O Estado de São Paulo registra o maior número de pacientes (20), seguido do Rio de Janeiro (10) e Santa Catarina (10). Os demais Estados com casos confirmados são: Minas Gerais (5), Tocantins (4), Mato Grosso (2), Distrito Federal (1), Rio Grande do Sul (1) e Bahia (1). Para todos os casos, estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que tiveram contato próximo com esses pacientes.

Os casos suspeitos estão nos Estados de São Paulo (22), Minas Gerais (15), Santa Catarina (12), Paraná (7), Distrito Federal (4), Rondônia (2), Rio Grande do Norte (2), Rio de Janeiro (2), Pernambuco (2), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1). Outros 454 casos foram descartados.