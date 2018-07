Brasil tem 625 casos de gripe suína, retifica Ministério Chegou a 625 o total de infectados por gripe suína no País, e não 627, conforme anunciado ontem, retificou hoje o Ministério da Saúde. A pasta explicou que um caso de Minas Gerais e outro do Paraná haviam sido registrados duas vezes no banco de dados. Também houve a correção de um caso de Santa Catarina, que havia sido incluído erroneamente como sendo de Minas.