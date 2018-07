Brasil tem 885 casos de gripe H1N1, diz ministério

Os novos casos foram registrados nos Estados de São Paulo (61), Pernambuco (4), Paraíba (2), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (2), Ceará (1) e Rio Grande do Norte (1), segundo nota do ministério.

O governo informou ainda que a "quase totalidade" dos pacientes com gripe H1N1 no Brasil já recebeu alta ou está "em processo de recuperação".

O ministério acompanha 1.414 casos suspeitos no país.

Cerca de 60 por cento das pessoas com o vírus no país foram contaminadas no exterior.

