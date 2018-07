Brasil tem autoridade para dar conselhos, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o Brasil possui autoridade para aconselhar outros países sobre como fazer as coisas bem feitas. "Ao invés de ficar recebendo conselhos, (o Brasil) tem possibilidade de dar conselho." Ele citou como exemplo, durante entrevista à TV Bloomberg, as duras medidas do País para evitar o desmatamento, principalmente em áreas de preservação, como na Amazônia. Porém, Lula afirmou que muitas pessoas moram nesses lugares e que elas querem ter acesso a bens materiais. Dessa forma, segundo ele, é preciso desenvolver a região. Ainda sobre o tema ambiental, o presidente disse considerar que é possível diminuir o desmatamento do País e que a legislação para isso está pronta e aprovada. Ele afirmou também que o País possui o sistema de monitoramento mais moderno de queimadas, que pode ser acompanhado diariamente. "Estamos cumprindo com nossa parte", disse, acrescentando que é preciso ensinar à população local que não desmatar a Amazônia é uma vantagem comparativa na negociação de seus produtos. "Tem muita gente que fala sério, mas tem muita gente que fala bobagem sobre a Amazônia, sem conhecer." Lula exemplificou também o uso do etanol no País como combustível automobilístico. "Deixamos de jogar 640 milhões de toneladas de CO2 no ar desde que começamos a produzir etanol." Para ele, em vez de os países industrializados gastarem dinheiro em pesquisa para o desenvolvimento de combustíveis poluentes, poderiam usar os recursos na utilização do etanol, do biodiesel. Ele informou que em 20 e 21 de novembro deste ano haverá um seminário no Brasil para estudar o tema, com a participação de cientistas e especialistas. "O debate não pode ter paixão, tem que ter razão", afirmou. Para o presidente, no entanto, se os países desenvolvidos não têm interesse em produzir combustível não poluente é preciso ajudar o restante do mundo a produzir, citando, em especial, os países africanos. "Se vocês não querem produzir, ajudem o mundo a produzir. Não fazer nada e ficar só consumido petróleo é um desastre para a humanidade", disse.