Brasil tem condições de continuar crescendo com crise, diz Dilma

"Chegou o momento em que o Brasil amadureceu, nós amadurecemos economicamente, somos um país que sabemos crescer, manter a estabilidade", disse Dilma durante assinatura do contrato de concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante

(RN).

Dilma voltou a citar a crise internacional como momento de "oportunidade" para o país e pediu novamente para que brasileiros sigam consumindo e as empresas mantenham a produção.

"Diante dessa crise, o Brasil tem todas as condições de continuar crescendo, o seu povo continuar consumindo, as suas empresas produzindo", disse.

A fala de Dilma reforça seus últimos discursos, nos quais tem defendido o mercado interno brasileiro e a solidez fiscal como ferramentas do Brasil para amenizar os efeitos da crise.

O governo também vem estimulando a economia por meio da política monetária, com reduções na taxa básica de juros.

Dilma reafirmou as condições do país de garantir crédito às empresas, com as reservas internacionais brasileiras e o depósito compulsório dos bancos no Banco Central.

Citou também uma inflação "progressivamente caminhando" para o centro da meta e uma política fiscal "séria".

O aeroporto de São Gonçalo do Amarante é o primeiro terminal leiloado à iniciativa privada no Brasil.

O governo já anunciou que irá conceder outros três terminais - Guarulhos (SP), Viracopos (SP) e Brasília - já saturados, como parte das melhorias em infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014.

