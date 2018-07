Brasil tem déficit em conta corrente de US$2,9 bi em dezembro O Brasil registrou em dezembro do ano passado um déficit em transações correntes de 2,922 bilhões de dólares, o que fez com que as contas externas brasileiras encerrassem o ano com um déficit de 28,3 bilhões de dólares, o primeiro resultado negativo anual desde 2002, informou o Banco Central nesta segunda-feira. Analistas consultados pela Reuters esperavam um déficit de 2,85 bilhões de dólares em dezembro, de acordo com a mediana de 10 projeções. As estimativas variaram de um déficit de 2 bilhões de dólares a um déficit de 3,8 bilhões de dólares. Em dezembro de 2007, as contas externas brasileiras tiveram um déficit de 498 milhões de dólares. Naquele ano, como um todo, a conta fechou com saldo positivo de 1,551 bilhão de dólares. Em 12 meses até dezembro, o déficit em transações correntes correspondeu a 1,78 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ante 1,65 por cento do PIB em 12 meses até novembro. Os investimentos estrangeiros diretos no país somaram 8,117 bilhões de dólares no mês passado. Em dezembro de 2007, esses investimentos foram de 886 milhões de dólares. Em 2008 como um todo, esses investimentos no país somaram 45,060 bilhões de dólares, um aumento frente aos 34,585 bilhões de dólares de 2007. (Reportagem de Isabel Versiani; Texto de Renato Andrade; edição de Alexandre Caverni)