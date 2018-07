Brasil tem mais 69 casos de gripe suína; total é de 591

Quando se considera o total de vítimas no País, a maior concentração foi registrada no Estado de São Paulo, com 294 casos. A seguir, estão os estados de Minas Gerais, com a confirmação de 69 casos, o Rio de Janeiro com 60, Santa Catarina com 45 e o Rio Grande do Sul com 35. O ministério informa que apoia a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul no acompanhamento da evolução do quadro clínico de dois pacientes infectados no exterior que continuam internados. Esse balanço foi feito com base em informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 11h deste sábado.