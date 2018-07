Brasil tem mais quatro casos de gripe suína O Ministério da Saúde confirmou hoje mais quatro casos de gripe suína (H1N1), dois no Estado de São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Tocantins. Com isso, o total de casos no País sobe para 35, dos quais 15 em São Paulo, oito no Rio de Janeiro, cinco em Santa Catarina, dois em Mato Grosso, três em Tocantins, um em Minas Gerais e um no Rio Grande do Sul. Há outros 35 suspeitos de terem a doença.