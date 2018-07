Brasil tem papel central nos planos da GM

O Brasil tem papel importante na estratégia da General Motors em voltar à lucratividade ainda este ano. O grupo que, em 2009, passou por processo de concordata e hoje tem a maior parte das ações nas mãos do governo americano, vê nos mercados emergentes uma grande tábua de salvação. Não é à toa que o presidente de Operações Internacionais da GM, Tim Lee, empossado no início de dezembro, escolheu o País como primeiro destino da ronda que pretende fazer por vários dos 80 países que compõem essa nova divisão, criada após a reestruturação que evitou a falência da companhia.

Lee chegou ontem a São Paulo, onde permanecerá até domingo. No mesmo dia, conheceu o centro de desenvolvimento da GM do Brasil, em São Caetano do Sul (SP) e constatou que, dos 16 carros que estão sendo projetados para futuro lançamento, "75% poderão ser vendidos em vários países". O Brasil responde hoje por 20% das vendas totais da divisão internacional e "por significativa fatia dos resultados financeiros", disse o executivo, que não falou, porém, em cifras.

Lee prevê que, em dez anos, o Brasil pode ser o terceiro maior mercado mundial de veículos, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Para a GM, o mercado local já ocupa essa posição dentro das operações globais.

"Escolhi o Brasil por causa da incrível importância do seu mercado dentro da corporação", disse Lee a um grupo de jornalistas.

O executivo afirmou que a tecnologia flex brasileira pode ser adaptada a outros mercados, e que modelos híbridos e elétricos também terão participação importante nos carros do futuro. Em novembro, a GM deve iniciar a produção em série do elétrico Volt, para início de vendas nos EUA em 2011. Por enquanto, não há planos de vender o modelo no Brasil.

RETALIAÇÕES

A direção da GM disse ontem estar preocupada com a inclusão de automóveis na lista de retaliações de produtos que o Brasil importa dos EUA, prevista para ser anunciada em março. A medida, em resposta aos subsídios do governo americano aos produtores de algodão, resultaria no aumento da alíquota de importação dos produtos eleitos e pode atrapalhar os planos da companhia de importar dois carros americanos previstos para este ano. Um é o Camaro - cupê de luxo na faixa de preço acima de R$ 100 mil que será mostrado no Salão do Automóvel em outubro -, e o outro é o sedã Malibu, previsto para este semestre. "Espero que o Brasil e os Estados Unidos possam solucionar o problema sem a necessidade de impor novas taxas", afirmou Lee.

Jaime Ardila, presidente da GM do Brasil, lembrou que o carro americano já paga 35% de imposto de importação. "Se essa taxa aumentar, teremos de abandonar os estudos para trazer qualquer veículo de lá." Segundo ele, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) também está empenhada em discutir o tema com o governo brasileiro.

Lee não quis entrar em detalhes sobre a recente onda de recall de carros fabricados nos Estados Unidos, principalmente pela Toyota, que já convocou mais de 8 milhões de modelos para conserto. "Todos os fabricantes, em algum momento, podem passar pela situação de recall", disse. "O importante é garantir a satisfação dos clientes."

