Brasil tem pior taxa histórica de repetência

Em 2007, o índice era de 12,7% e teve pequenas variações para cima e para baixo. Mas o salto entre 2010 e 2011 foi o maior já registrado. Se for levado em conta apenas as escolas públicas do País, a taxa de 2011 é ainda maior e chega a 14,1%. Já a taxa de abandono do ensino médio ficou em 9,6%, apresentando melhora.

Segundo a educadora Wanda Engel, do Instituto Unibanco, o ensino médio é o ponto mais delicado para a melhoria da educação do País. "Uma das causas desses resultados é a falta de condições acadêmicas para o aluno cursar o ensino médio, onde os conteúdos são acumulativos. Os dados refletem também o pouco avanço do ensino fundamental", explica Wanda.

"Agora que sabemos os resultados, temos condições de dar um choque nesse problema. Tem muita coisa que dá para fazer agora, não precisa esperar gerações para ver os resultados." Wanda cita, por exemplo, que os piores resultados estão no noturno - período que concentra 40% das vagas. Entretanto, só 27% dos alunos desse período conjugam trabalho e estudos.

No ensino fundamental, a reprovação foi de 9,6% e o abandono, de 2,8%. Segundo Wanda, pesquisas mostram que os resultados de reprovação acabam por expulsar alunos da escola. "Um ano de reprovação aumenta em 20% a chance de o aluno sair da escola no ensino médio. Enquanto isso, 92% dos alunos com bom desempenho no último ano do ensino fundamental se matricula no médio", completa.

O Brasil tem 2 milhões de jovens com idade entre 15 e 17 anos fora da escola.